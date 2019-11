Black Friday, Victor Mids en de verjaardag van Tina Turner in de Ochtend Show to go

Edwin Belt is in de studio om te praten over het fenomeen Black Friday. Missen bedrijven de boot als ze niet meedoen aan deze gekte? Daarnaast skypen we met de hoofdredacteur van Tweakers. De site heeft een handige tool beschikbaar waarmee je de beste Black Friday-deals kan vinden.



Arno Gelder komt praten over de tachtigste verjaardag van de Queen of Rock ‘n Roll, Tina Turner. Arno heeft deze diva al meerdere malen mogen interviewen en blikt terug op een aantal hoogte -en dieptepunten uit haar leven.



Huisarts Bart Meijman is een van de initiatiefnemers van de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. Morgen overhandigt deze groep haar petitie aan het ministerie van Volksgezondheid. Bart Meijman vertelt in De Ochtend Show to go waarom ze dat doen en wat ze hopen te bereiken.



Ook illusionist Victor Mids duikt even op in de show. Hij vertelt over zijn nieuwste boek Mindf*ck Next Level.



Volg De Ochtend Show to go op Instagram, Twitter en Facebook.



Bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show: