Björn komt commotie rond dood Joey Hoffmann niet te boven en moet nu cel in om drugslab

Bruiloft in Brabants strandpa­vil­joen eindigt in vlammen, 250 gasten moeten pand verlaten

12 september Een bruiloft in een strandpaviljoen in het Brabantse Vught is gisteravond vroegtijdig beëindigd door een keukenbrand. Zo’n 250 gasten moesten de gelegenheid verlaten. Een aanwezige liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht.