Björn en Derya terug uit Turkije: vaak bedreigd na dood Joey

Ineens zijn ze terug in Haaksbergen: Björn en Derya Breukers-Ün uit Haaksbergen, die afgelopen zomer het nieuws beheersten met hun mysterieuze vermissing in Turkije en de dood van hun reisgenoot Joey Hoffmann.

Quote Ja hoor, het gaat goed met ons. Al ben ik duizend keer bedreigd op Facebook Björn Breukers Het afgeragde busje waarmee ze eind juni met z’n drieën naar Turkije reisden, staat gewoon voor de deur van hun huurwoning in Haaksbergen. Het witte vehikel dat in Turkije van ellende in elkaar zakte, heeft de lange terugreis overleefd. ,,We zijn net een paar dagen terug", vertelt Björn in de deuropening. ,,Derya zit even bij haar moeder. Ja hoor, het gaat goed met ons. Al ben ik duizend keer bedreigd op Facebook.’’



Björn (34) en Derya Breukers-Ün (26) hielden samen met dorpsgenoot Joey Hoffmann (21) afgelopen zomer Nederland in de ban met hun mysterieuze vermissing. Het drietal was eind juni naar Turkije gereisd. Björn en Derya wilden daar een huis bouwen. De jonge Joey reisde mee ‘om te helpen’. ,,Eigenlijk wilde hij gewoon even met vakantie, het ging thuis niet lekker, zijn ouders lagen in scheiding", zegt Björn.



Hij en Joey waren niet bevriend, maar kenden elkaar van vroeger. Joey paste wel eens op hun hondje. ,,Onderweg bleek dat we het goed konden vinden."

Na drie dagen in Turkije raakte Joey vermist. Hij zou aan de terugreis zijn begonnen, maar kwam nooit aan in Nederland. Nog vreemder werd het toen ook Björn en Derya na een tijdje als vermist werden opgegeven. Kort daarna dook het stel op in Ankara.

Twee weken lang werden Björn en Derya ondervraagd door de Turkse politie en moesten zij helpen met zoeken. Met een diep triest eindresultaat: Joey werd dood gevonden, niet ver van de plek waar ze met z’n drieën hadden gekampeerd en elkaar uit het oog hadden verloren.

Hoewel Joey volgens de autoriteiten een natuurlijke dood lijkt te zijn gestorven, bleven Björn en Derya verdacht. Ze moesten in Turkije blijven. Tot nu? ,,We mochten allang weg", zegt Björn nu. ,,Ik weet niet eens precies sinds wanneer. Anderhalve maand terug mochten we al weg, of nog langer geleden.’’ Hij knikt richting het busje. ,,Gewoon met dat ding.’’

Als het even kan, willen ze opnieuw naar Turkije, zegt Björn. In mei van dit jaar stond hij een nier af voor Derya, die al jaren aan sikkelcelziekte lijdt, een erfelijke aandoening die haar nieren ruïneerde. Björn en Derya lieten zich in Turkije opereren. ,,Daarom zijn we ook langer gebleven, Derya moest toch om de zoveel tijd op controle’’, zegt Björn. ,,Dat zal nog vaker moeten, dus kunnen we beter daar zitten. Kijk nou eens naar het weer hier, dat is toch niks.’’

Weinig mensen weten dat ze terug zijn. Met de familie van Joey heeft hij nooit meer gesproken. Op sociale media is alle contact verbroken. Via Facebook krijgt hij nog volop bedreigingen, zegt hij. Nog altijd geloven veel mensen dat er meer aan de hand was in Turkije. ,,Drugs? De mensen zijn gek,’’ zegt Björn. ,,Denk je echt dat wij zo gek waren door al die Oost-Europese landen te rijden met drugs bij ons?’’

Volgens Björn is er weinig mysterieus aan. Joey had heimwee, was zo eigenwijs dat hij een kortere route naar de hoofdweg dacht te weten en verdwaalde. ,,We kwamen van de plek waar we hadden overnacht, vlakbij de stad Silifke, waar we een stuk land bekeken. Wij zeiden nog: we moeten bij elkaar blijven."