‘Binnen paar weken voor iedereen betrouwbare coronatest’

Het laboratorium voor Medische Microbiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft goede hoop dat de Nederlandse ziekenhuizen binnen een paar weken laagdrempelige bloedtesten kunnen uitvoeren voor een betrouwbare én snelle check op het coronavirus. Het ziekenhuis is gevraagd om commerciële bloedtesten zo snel mogelijk op betrouwbaarheid te controleren.

,,We zijn in afwachting van landelijk beleid om grootschalig te kunnen kijken wie wel en wie niet een coronavirusbesmetting heeft doorgemaakt. Zo kunnen we de verspreiding van het virus beter in kaart brengen en wat kan helpen om verdere besmettingen te voorkomen. Wie eenmaal corona heeft gehad, is waarschijnlijk immuun voor het virus”, zegt internist-infectioloog Ton Dofferhoff.

Zorgmedewerkers al getest

Bij medewerkers in de verpleeg- en ziekenhuizen wordt al wel getest op corona. Medewerkers met corona mogen tijdelijk niet werken om verdere verspreiding tegen te gaan. Maar buiten het ziekenhuis wordt nauwelijks getest. Zeker is dat er veel mensen met een besmetting rondlopen zonder dat ze dit zelf weten. Dat kan weer leiden tot nieuwe besmettingen.

Quote Probleem is dat we niet weten welke van die bloedtes­ten betrouw­baar zijn. Pas als die testen goed zijn onderzocht, kunnen we daar mee testen. Ton Dofferhoff

De enige echt betrouwbare testen kunnen op dit moment alleen worden gedaan met wattenstokjes waarmee wordt gekeken of iemand het coronavirus bij zich draagt. Daarmee wordt lichaamsmateriaal afgenomen in neus- en keelholtes. Het duurt in de meeste ziekenhuizen nu enkele uren voordat de uitslag bekend is. Aanvankelijk was er een groot tekort aan deze testwattenstokjes, maar dat probleem lijkt in de ziekenhuizen te zijn opgelost. Er is wel onvoldoende materiaal en testcapaciteit om op veel bredere schaal te testen.

Commerciële bloedtesten