Binnen één dag 10.000 leden voor eigen bond basisschoolleraren

De voormannen van PO in Actie, Thijs Roovers en Jan van de Ven, willen met de nieuwe vakbond afdwingen dat ze mee mogen praten over de verdeling van het al toegezegde geld. Bovendien willen ze zelfstandig stakingen uit kunnen roepen. PO in Actie is niet tevreden met de inzet van de huidige vakbonden.



Een lidmaatschap van de nieuwe vakbond is stukken goedkoper dan een normale vakbond, slechts 12 euro per jaar. Bij stakingen betaalt de nieuwe vakbond geen geld uit.



Het grote enthousiasme voor de nieuwe bond is zelfs voor de initiatiefnemers een verrassing. ,,We mikten op 10.000 binnen een week, maar dat was al met een beetje bluf. Dit is overweldigend’’, meldt Van de Ven. ,,Een niet mis te verstane duw in de rug voor PO in Actie aan de onderhandelingstafel.’’