Bilal Wahib geeft helemaal niets om het jongetje dat hij vermoedelijk blijvend heeft getraumatiseerd

70 jaar Molukkers in Nederland Molukse ex-Knil-militair Frits Nussy (100): ‘Nederland heeft ons besodemie­terd’

21 maart In het voorjaar van 1951 kwamen 12.500 Molukkers naar Nederland. Vandaag precies zeventig jaar geleden arriveerde de eerste groep met de Kota Inten in Rotterdam. Het zou slechts tijdelijk zijn, maar het werd een permanent verblijf. Ex-Knil-militair Frits Nussy (100) berust in de situatie. Maar de pijn over het onrecht gaat nooit weg.