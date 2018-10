Bijzondere vinvis gespot bij windmolenpark IJmuiden

Medewerkers van Eneco zagen het dier zwemmen tijdens hun werkzaamheden aan een windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Ze maakten er een filmpje van. De laatste keer dat een levende gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld, in de zuidelijke Noordzee werd gezien was in 2001. Toen zwom een 14 meter lange vinvis rond in de Sloehaven van Vlissingen. De dieren kunnen wel 21 meter lang worden. Nu en dan spoelt er een aan op de Nederlandse en Belgische stranden, zegt Ecomare. De laatste jaren ging het vaak om exemplaren in havens, die op de boeg van een schip waren meegenomen.

20.000 kilometer afgelegd

Volgens Ecomare leeft de dichtstbijzijnde groep gewone vinvissen in de noordelijke Atlantische Oceaan. De dieren, die solitair of in kleine groepen leven, trekken ’s zomers naar de poolgebieden en gedurende de winter naar de evenaar. Sommige exemplaren leggen daarbij wel 20.000 kilometer af.



In de Walviszaal van Ecomare is de kaak te zien van de gewone vinvis die in augustus 2017 op het Texelse strand aanspoelde. Voor het optillen van de kaken was een kraan nodig. Ze zijn ruim 5,5 meter lang en wegen ongeveer 250 kilo per stuk. Uiteindelijk komt het hele skelet naar Ecomare. Wanneer het daar te zien zal zijn, is nog onbekend.