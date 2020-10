Bijzonder tijdsbeeld door persoonlijke verhalen: ‘Muziek troost en laat tranen stromen’

‘Covidlamp’ is niet aan te slepen, al is het RIVM niet overtuigd

12:06 Zet de lamp op de salontafel. Verlaat de woonkamer, het licht gaat aan en drie kwartier later is de kamer 'coronavrij'. Het is een 'superontsmetter' die het voormalige Philips Lighting - nu Signify - al tientallen jaren maakt. Maar sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie krijgt het Eindhovense lichtbedrijf de lampen niet aangesleept, ondanks een grote productieverhoging.