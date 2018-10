Bijna failliet Slotervaartziekenhuis sluit per direct eerste hulp

UpdateHet Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft per direct de afdeling spoedeisende hulp gesloten. Dat zei Mariska Tichem, voorzitter van de raad van bestuur van MC Slotervaart, tijdens een persconferentie. Aanleiding zijn de financiële problemen waarin het ziekenhuis verkeert.

Deze maatregel geldt niet voor MC IJsselmeerziekenhuizen (met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk), dat samen met MC Slotervaart uitstel van betaling heeft aanvroeg. Volgens bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok moet dat wel omdat er anders geen eerste hulp in de nabije omgeving te vinden is.



Medewerkers en patiënten van de ziekenhuizen zijn vandaag op de hoogte gebracht van de actuele situatie. ,,Een faillissement is op korte termijn onafwendbaar”, zo vreest Tichem. Ze verwacht dat hier snel meer duidelijkheid over is. Het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben inmiddels uitstel van betaling gekregen.

Ontzettend slecht bericht

Volledig scherm De hoofdingang van het MC Slotervaart. © anp Tichem sprak van een ,,ontzettend slecht bericht’' voor de ruim tweeduizend medewerkers in de ziekenhuizen. Volgens haar gaan wel alle geplande behandelingen en afspraken die patiënten hebben staan door. ,,De patiëntenzorg blijft op dit moment gegarandeerd’', verzekerde zij. Door het uitstel van betaling is volgens haar sprake van een ,,buitengewoon onzekere situatie’'. ,,Een faillissement lijkt reëel op korte termijn.’’



Op dit moment zijn in het Slotervaartziekenhuis 150 bedden bezet. In de IJsselmeerziekenhuizen liggen zo’n tweehonderd patiënten. Volgens Sjoerd de Blok, voorzitter van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen, werkt het personeel de komende tijd gewoon door. ,,We gaan gewoon door, onze hardwerkende verpleegkundigen en artsen zullen tot de dag dat er meer duidelijk is, strijden voor kwalitatieve patiëntenzorg.’’ Het is onduidelijk of ze hun salarissen, die deze week zouden worden uitbetaald, krijgen.

Financiële problemen

Beide ziekenhuizen hadden te maken met een te laag aantal patiënten ten opzichte van het aantal medewerkers. Met name de personeelstekorten en daardoor de hoge kosten van de externe inhuur leidden tot problemen. Voor de IJsselmeerziekenhuizen komt daar nog bij dat er te weinig mensen in het verzorgingsgebied in Flevoland wonen, zo’n 180.000.



Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus de woordvoerder. ,,In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.”



Alleen als er nog investeerders worden gevonden die bereid zijn geld te steken in het MC Slotervaart, is het ziekenhuis te redden. ,,In alle eerlijkheid: de kans daarop is klein”, zei bestuursvoorzitter Mariska Tichem vanmiddag op een besloten bijeenkomst waarop het personeel werd ingelicht.

Van zorg verstoken

Quote Leuk is anders, maar patiënten vallen niet buiten de boot Woordvoerder Patiëntenfederatie Patiënten die in de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen liggen, hoeven zich geen zorgen te maken over de continuïteit van de zorg, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. ,,Bewindvoerders zullen alles uit de kast trekken om de ziekenhuizen open te houden. Daarbij hebben ziekenhuizen altijd noodscenario’s om te waarborgen dat patiënten niet van zorg verstoken blijven als er iets misgaat. Hier zag je allang dat het mis zou gaan.”



Zo worden er van tevoren afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen om patiënten over te dragen. ,,Leuk is anders, maar patiënten vallen niet buiten de boot’’, aldus de zegsman. Een nadeel voor patiënten is mogelijk wel dat ze niet naar het ziekenhuis van hun keuze kunnen.



De IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart tellen respectievelijk 250 en en 150 bedden, maar de huidige tendens is zoveel mogelijk mensen alleen in dagbehandeling te nemen. Ze behandelen respectievelijk 70.000 en 90.000 patiënten per jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben de zorgverzekeraars de ‘zorgplicht’ om patiënten onder te brengen in ziekenhuizen in de omgeving. De vereniging noemt de huidige situatie vooral ,,heel erg voor het personeel”. Het Slotervaart heeft 1095 medewerkers en de IJsselmeerziekenhuizen 821.



Verbijstering

Volledig scherm In de Tweede Kamer wordt morgen vergaderd over de positie van het Slotervaartziekenhuis. © anp De Ondernemingsraad van het Slotervaartziekenhuis is ‘verbijsterd’ dat er uitstel van betaling wordt aangevraagd. De raad vindt het ‘onvoorstelbaar dat de zorgverzekeraars willens en wetens’ dit ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen ‘te gronde richten’. ,,Het is buitengewoon kwalijk dat binnen de Nederlandse gezondheidszorg de zorgverzekeraar een dergelijke macht heeft gekregen. Daarmee is de marktwerking binnen de zorg volledig mislukt”, zo klinkt het.



Het MC Slotervaart is een van de weinige algemene ziekenhuizen in Amsterdam, stelt de raad. ,,Dat betekent dat wij de zorg goedkoper kunnen aanbieden dan de academische ziekenhuizen en de topreferente ziekenhuizen in de regio. Het MC Slotervaart heeft financiële problemen, maar er is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan toekomstscenario’s om weer financieel gezond te worden. Ook deze scenario’s zouden consequenties hebben gehad voor het personeel, maar niet zo extreem als nu het geval is.”



Volgens de OR worden 1300 medewerkers momenteel met ontslag bedreigd en ‘de eerste zes weken zullen zij geen salaris ontvangen, waardoor velen direct in de problemen komen’.

In- en intriest

Cor de Beurs, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, noemt het in- en intriest voor de medewerkers van zowel MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen dat het zover heeft moeten komen. ,,Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC Groep”, vertelt hij. ,,Het is ook heel teleurstellend dat Zilveren Kruis niet bereid was tot een zachte sanering van de ontstane problemen.”

De FNV hoopt snel in gesprek te gaan met de bewindvoerder om te horen wat de vervolgstappen zijn. ,,Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd”, liet een woordvoerder van de ziekenhuizen vandaag weten. ,,Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland. “

Onrust

Eind juli stapte de voorzitter van de raad van bestuur van de ziekenhuizen, Willem de Boer, al op. Zijn vertrek volgde op onrust onder het medisch personeel van het ziekenhuis. Artsen hadden in een brief het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Ze zeiden toen al dat ze vreesden voor een faillissement.

De MC-groep, waar Willem de Boer eigenaar van is, nam de IJsselmeerziekenhuizen in 2009 over, na een nogal turbulente reddingsoperatie. De groep nam in 2013 ook het verliesmakende Slotervaartziekenhuis over. In september werd de zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld.