Bijna 9 jaar cel voor dodelijk schot in lift

Nóg langere celstraf voor Mark de J. voor moord op Koen Everink

14:17 De straf voor voormalig tenniscoach Mark de J. voor de moord op zakenman Koen Everink pakt in hoger beroep twee jaar hoger uit: twintig jaar. Het gerechtshof in Arnhem vindt met name het feit dat Everinks dochtertje (toen 6 jaar) haar vermoorde vader vond in een plas bloed, reden voor een nog zwaardere straf. De J. was vandaag zelf niet bij de uitspraak aanwezig.