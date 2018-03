Bijna 800 doden tijdens medisch onderzoek: hoe kan dat?

Die negen zaken waren stuk voor stuk kleiner dan die in het AMC, zowel in aantal getroffen slachtoffers als in de aard van de voorvallen. Het ging in de meeste gevallen om zaken waarbij 1 of 2 patiënten een complicatie opliepen als gevolg van het onderzoek. Zo kreeg een patiënt die een hersenoperatie onderging een delier. In een ander onderzoek kreeg een patiënt last van kortademigheid nadat hij een nieuw geneesmiddel voor longkanker kreeg toegediend. In zeven van de negen gevallen bleek na analyse van het incident dat alleen de getroffen patiënt last kreeg, en dat er geen reden was om het onderzoek aan te passen.



In twee gevallen is er dus wel iets aangepast. Wat?



Een onderzoek naar een nieuw geneesmiddel voor mensen met hoofd-halskanker is tijdelijk opgeschort, omdat een patiënt ernstige ademhalingsproblemen kreeg na het innemen van het middel. Bij hem moest daarom via de hals een buisje in de luchtpijp worden ingebracht. Achteraf werd geconcludeerd dat alleen de bewuste patiënt deze verschijnselen had, en is het onderzoek weer hervat. Bij een onderzoek naar de behandeling van koorts bij kankerpatiënten met antibiotica, werd bij één patiënt bloedvergiftiging vastgesteld. Daarop werden de criteria voor het stopzetten van de studie aangepast.



Hoe was dat in andere jaren?



Dat weten we niet. De verplichting om ernstige voorvallen te melden, geldt pas sinds december 2015. Vanaf 2016 zijn er dus pas jaarcijfers bekend. Die voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd. Het lijkt er sowieso op dat onderzoekers nog moeten wennen aan het doorgeven van de gegevens. Van de tien gevallen waarbij in 2016 een verband werd vermoed tussen een ernstig voorval en de aard van het medisch onderzoek, bleek dat na verdere analyse in zeven gevallen niet aan de hand te zijn. Vaak kwam het vermoeden voort uit een niet correct ingevuld formulier van een onderzoeker.