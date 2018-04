Bijna 600 bedrijven werkten met kankerverwekkend grit

Het straalgrit van Eurogrit, dat vervuild is met kankerverwekkend asbest, is gebruikt bij 594 bedrijven, waaronder megabedrijven als Shell, AkzoNobel en Tata Steel. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Sociale Zaken naar buiten heeft gebracht.

De lijst met bedrijven werd openbaar na een WOB-verzoek van onder meer deze krant. Shell staat acht keer op de lijst, onder meer met de vestigingen Pernis, Moerdijk en Europoort. Een woordvoerder zegt dat het spul maar op twee locaties daadwerkelijk gebruikt is. Na de ontdekking zijn maatregelen genomen om eventuele verdere schade te voorkomen.

Begin oktober is asbest ontdekt in straalgrit van Eurogrit, een bedrijf uit Dordrecht. 594 bedrijven hebben sinds 2015 gewerkt met het middel waarmee stalen oppervlaktes van vuil en roest worden ontdaan. Het grit is onder meer gebruikt op de Oosterscheldekering in Zeeland en de Willemsbrug in Rotterdam.

Uit de lijst blijkt dat ook tientallen autobedrijven het spul toepasten, vermoedelijk om auto's van roest te ontdoen. Ook snackbars, een vestiging van McDonalds en een melkveehouderij staan op de lijst.

Volledig scherm Tata Steel in IJmuiden gebruikte ook Eurogrit © arie kievit

Risico's

Onduidelijk is hoe het asbest in het grit is beland en wat dit voor de mensen betekent die ermee hebben gewerkt. Volgens het door de Inspectie SZW ingeschakelde instituut TNO zijn de gezondheidsrisico's klein. Er loopt nog aanvullend onderzoek.

Vakbond FNV heeft het bedrijf Eurogrit aansprakelijk gesteld voor de levering van met kankerverwekkend asbest vervuild straalgrit. De bond houdt er rekening mee in de toekomst rechtszaken te moeten voeren namens gritstralers die ziek zijn geworden. ,,Dan moeten we het bedrijf nu aansprakelijk stellen, later kan niet meer'', zei FNV-woordvoerster Brenda Heidinga daarover.