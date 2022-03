Bijna 25.000 anonieme misdaadmeldingen, meeste uit Limburg

Dat stelt Meld Misdaad Anoniem in het dinsdag verschenen jaarrapport van de organisatie. Er werd onder andere veel gemeld over hennepkwekerijen, drugslabs en relschoppers. Het aantal tips over uitbuiting en woonfraude steeg het hardst ten opzichte van 2020, al gaat dit om betrekkelijk kleine aantallen. Volgens Meld Misdaad Anoniem en de politie zijn mede door de tips ruim 3.300 aanhoudingen verricht.

In Limburg werden in 2021, net als in de jaren daarvoor, naar verhouding de meeste anonieme tips doorgegeven: zo’n 22 per 10.000 inwoners. Deze meldingen gingen vooral over softdrugs (zoals wietplantages), harddrugs en geweldsdelicten. De regio’s Zeeland-West-Brabant en Rotterdam volgen.

Rellen

Volgens Meld Misdaad Anoniem drukten ‘rellen door het hele land een stempel op het afgelopen jaar’, wat de organisatie terugziet in het aantal tips dat binnenkwam. In een persbericht schrijft de organisatie dat zij ‘een hoge bereidheid ervoer om informatie te delen over geweldplegers en vernielingen in binnensteden’. Zo kwamen er onder meer tips binnen over de avondklokrellen in Eindhoven en Rotterdam in januari vorig jaar, en waren tips ‘van meerwaarde’ in het onderzoek naar de voetbalrellen rondom de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse in oktober.