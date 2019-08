Bijna 1 op de 4 Nederlanders heeft probleem met slapen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder, omgerekend zo’n 2,9 miljoen mensen, had vorig jaar last van slaapproblemen. De arbeidsongeschikten onder hen hadden daar zelfs twee keer zoveel last van. Het gros van deze groep slechte slapers heeft daar de volgende dag ook last van. De slechte nachtrust belemmert hen in het dagelijks functioneren: ze zijn vergeetachtig, kunnen zich minder goed concentreren of hebben een slecht humeur.