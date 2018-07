Bijleveld: incident Marco Kroon blijft geheim

Kroon vertelde eerder in 2007 tijdens een missie in Afghanistan een Talibanleider te hebben gedood. Hij meldde dat pas tien jaar na dato bij Defensie. Het Openbaar Ministerie heeft geen aanknopingspunten gevonden die het verhaal van Kroon bevestigen. De advocaat van Kroon pleitte er gisteren voor dat de majoor het hele verhaal naar buiten zou mogen brengen zodat twijfels over de gebeurtenis zouden kunnen worden weggenomen. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops is het erg pijnlijk voor Kroon dat hij fantast en leugenaar wordt genoemd.

In opspraak

Volgens Knoops laat het OM het dus eigenlijk open. ,,Er is geen bewijs dat het is gebeurd, maar ook geen bewijs dat het verhaal verzonnen is. Het onderzoek van het OM ging over de vraag of er strafbare feiten zijn gepleegd en die vraag is nu met 'nee' beantwoord'', aldus Knoops. ,,Ook de beschuldigingen dat Kroon staatsgeheimen lekte wordt met de conclusie van OM naar het raak der fabelen verwezen."



Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding in 2009 voor moedige optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. Hij is de eerste militair die sinds 1955 is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland en raakte meermaals in opspraak.