Bijles voor Samara en papa: ouder en kind samen in de impulsklas

Kinderen die nog geen twee minuten stil kunnen zitten, slecht tegen hun verlies kunnen of geen ‘nee’ accepteren: leerkrachten zijn er soms druk mee. Om het gedrag bij te sturen, moeten school en ouders op één lijn zitten. Dat leren ze in Enschede sinds gisteren tijdens een bijzonder experiment: ouder en kind zitten samen in de impulsklas.

Danny van Rees moest eigenlijk werken, maar gelukkig kon hij een dienst ruilen met een collega. Nu luistert hij met dochter Samara (5) naar leerkracht Colette Haarman. Maar dan, nog voor de instructie klaar is, begint Samara aan haar werkje. Dat is niet bedoeling. Danny van Rees: „Daarom zitten we hier. Samara wil altijd laten zien dat ze dingen heel goed kan. Het doel is dat ze eerst luistert en dan pas handelt.”

Impulsklas

De eerste Overijsselse Impulsklas gaat van start met vier ouder-en-kind-duo’s. De klas voor leerlingen met lichte problemen in gedrag of werkhouding is ondergebracht op de Paulusschool. Het is de zestiende impulsklas van Nederland. Het initiatief is overgewaaid uit Denemarken, vertellen Haarman en haar collega Sabine Schoorlemmer.



Beiden zijn leerkracht op de Ariënsschool in Enschede. Voor de impulsklas zijn ze twaalf keer op donderdagmorgen bij de Paulusschool. Colette was in het verleden sova-trainer (sociale vaardigheden), Sabine volgde een opleiding tot specialist jonge risicokinderen en gedragsspecialist.

Vinger opsteken

Quote Samara wil altijd laten zien dat ze dingen heel goed kan. Het doel is dat ze eerst luistert en dan pas handelt Danny van Rees, vader van Samara (5) „In de impulsklas werken we gericht met doelen voor iedere individuele leerling. Dat kan zijn dat een kind moet leren om 5 minuten stil te zitten. Of de vinger op te steken als het iets wil zeggen, ’s avonds vroeger naar bed gaan of leren speelafspraken te maken. Eén van de ouders neemt verplicht deel aan de klas. Dat is strikte voorwaarde.”



„Vader en moeder mogen elkaar afwisselen. De verplichte aanwezigheid is belangrijk, omdat we een probleem pas kunnen oplossen als thuis en school samen één lijn trekken. Dat biedt duidelijkheid voor de leerlingen. Wij merken dat ouders soms niet snappen wat de belemmering op school is. Ze zeggen: thuis kan hij wel een half uur op de iPad. Terwijl hij hier na 2 minuten is afgeleid.”

Adhd

De kinderen lopen verstandelijk niet achter. Ze hebben ook geen aandoening als adhd of pdd-nos. „Ze komen in principe niet in aanmerking voor speciaal onderwijs”, zegt leerkracht Sabine Schoorlemmer. „Ze hebben een positieve stimulans nodig. We tikken niet op vingers, maar complimenteren als ’t goed gaat.”



Halverwege de ochtend doen ouders en kinderen op het schoolplein samen een spel. Ook daarin zit de pedagogische boodschap verwerkt. Kinderen moeten op hun beurt wachten, verlies accepteren en samenwerken. Danny van Rees vindt het een buitenkans dat Samara in de impulsklas mag. „Mijn dochter heeft er nu geen last van. Maar als ze haar overenthousiasme niet afleert, beïnvloedt het haar ontwikkeling en prestaties misschien wel.”

Prikkels