Bijeenkomst over aanpak eikenprocessierups want ook volgend jaar weer veel ellende verwacht

Nat, winderig en koud herfstweer op komst

12:01 De herfst is deze week officieel begonnen en het weer laat zich direct van zijn onstuimige kant zien. De komende twee weken valt er veel regen. Er is zelfs kans dat er élke dag ergens een bui valt in Nederland. Daarnaast kan het zondag en dinsdag flink gaan waaien. Echt herfst dus.