Bij opstijgen gaat het mis: piloot gewond na ongeluk met zweefvliegtuig in Overijssel

met video NL-Alert voor grote brand in Zoetermeer opgeheven: brandweer sloopt brandend pand

Bij een groot, leegstaand pand in Zoetermeer is maandagmiddag brand uitgebroken. Er waren grote rookwolken boven het pand te zien, die zich ook over de naastgelegen A12 verspreidden. De brandweer schaalde al snel op naar ‘zeer grote brand’ en er werden twee NL-Alerts afgegeven voor de regio Zoetermeer en omstreken. Die zijn sinds 22.30 uur niet meer van kracht. De brandweer is begonnen met het slopen van het pand, wat waarschijnlijk nog uren gaat duren.