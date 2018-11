Bij opa of oma is kans nóg groter dat kinderen onveilig in autostoel zitten: vijf tips

Ouders, wees gewaarschuwd, zegt VeiligheidNL. Met opa of oma achter het stuur is de kans nog groter dat kinderen onveilig in hun autostoeltje zitten. Daar moet wat aan gebeuren, vindt trauma- en kinderchirurg William Kramer.

Acht op de tien kinderen zitten onveilig op de achterbank in de auto bij hun ouders. Wanneer grootouders of een andere oppas hen in het stoeltje heeft gezet, is dat zelfs 93 procent. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, dat 470 kinderen in de auto observeerde.

Iedere bestuurder met een kind op de achterbank zou verplicht een diploma in veilig vervoer moeten halen, vindt trauma- en kinderchirurg William Kramer van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Regelmatig zien Kramer en zijn collega’s de gevolgen wanneer een kind bij een ongeluk uit zijn autostoeltje vliegt. En die zijn verschrikkelijk. Van gebroken armpjes en beentjes tot gescheurde buikorganen door insnoering van de gordel. Maar de hoofdletsels zijn het ergste. ,,Kinderen hebben in verhouding een groot hoofd. Die klapt bij een botsing hard naar voren. Soms is de schade zo groot dat ze hun leven lang invalide blijven.’’

Wees strenger!

Behalve een goede uitleg over het gebruik van de autostoel zouden ouders, maar ook grootouders, strenger moeten optreden. ,,Er wordt te gemakkelijk gezegd: als we zijn armpjes vrijlaten en de gordel alleen om zijn buik doen, dreint Jantje minder of kan hij beter slapen. Maar dat geeft nul bescherming.’’ In Nederland is het wettelijk verplicht om kinderen tot een lengte van 135 cm in de auto in een goedgekeurde autostoel te vervoeren.

Kramer is een groot voorstander van het Zweedse model, waar kinderen tot hun vierde levensjaar achterstevoren in de auto zitten. In Nederland is de richtlijn 15 maanden. ,,Bij een frontale botsing, wat in 80 procent van de gevallen zo is, klapt het kind dan niet naar voren, maar wordt het in de stoel gedrukt. Dat voorkomt veel hoofd- en nekletsel.’’ Het idee komt uit de ruimtevaart waar astronauten in tegenovergestelde richting zitten, zodat de druk over hun hele rug wordt verdeeld.

Spiegeltje

Ouders vinden het volgens hem ongezellig of soms zelfs gevaarlijk dat ze hun kind niet goed kunnen zien. Dat wuift hij weg. ,,Plaats gewoon een extra spiegeltje voor zicht op de achterbank.’’ Kramer raadt af om kinderen op de passagiersstoel te vervoeren. ,,Dat vinden veel moeders prettig. Maar wanneer je een ongeluk krijgt, en de airbag niet is uitgezet, klapt deze met een enorme kracht tegen het autostoeltje aan. Met alle gevolgen van dien.’’

Vijf tips om je kind veilig te vervoeren 1. Lees altijd de handleiding van de autostoel. Meest voorkomende fouten zijn: de gordel is gedraaid, volgt niet de juiste route of is niet goed vastgeklikt. 2. Gebruik je het kliksysteem Isofix? Check of alle bevestigingshaken goed vastzitten. In het geval van de baby- en peuterautostoel moet ook het derde bevestigingspunt worden gebruikt. 3. Trek de gordels van de autostoel strak aan, óók als uw kind het op een brullen zet. Er mag maximaal één centimeter ruimte tussen de gordel en het lichaam zitten. 4. Let bij een peuterautostoel op de hoogte van het harnasje. Er mogen maximaal twee vingers ruimte tussen het harnasje en de schouder zitten. 5. Het is even een gehannes, maar doe het winterjasje van uw kind uit. Door de dikke voering kun je de riempjes niet strak genoeg aantrekken. Bij een ongeluk wordt de voering platgedrukt en zit uw kind te los in de autostoel.