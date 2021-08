Bij haar kleinkinderen heeft mijn moeder nooit een senior moment

In Amerikaanse dagbladen, veelal van conservatieve signatuur, las ik een intrigerende term; ze schreven over senior moments om het gedrag van president Joe Biden te verklaren. Het schijnt dat hij, tijdens achteloze momenten, letterlijk de weg kwijtraakt op het terrein van het Witte Huis, bijvoorbeeld door verkeerd paadjes in te slaan. En hij noemde in een dankwoord een gouverneur die ‘Gretchen’ heet per ongeluk ‘Jennifer’, niet toevallig de naam van de minister van Energie in Amerika.