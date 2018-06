Big Brother-finaliste opgepakt in plofkraakzaak, Audi met Nederlands kenteken bij Brabantse grens gevonden

Kinderwelzijn

Berghmans is sinds 2015 schepen of wethouder in de gemeente Lommel die ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven ligt. Ze heeft kinderwelzijn in haar portefeuille. Eerder was ze deelneemster het programma Big Brother (2002) en zangeres. Berghmans werd dinsdag aangehouden, is voorlopig door het gemeentebestuur op non-actief gesteld en wordt woensdag voorgeleid.