Bianca's borstkanker pas laat ontdekt door corona: 'Mijn wereld stortte in'

Duizenden mensen krijgen de diagnose kanker later door corona

29 augustus Omdat dit voorjaar door de corona-uitbraak veel reguliere zorg niet beschikbaar was of gemeden werd, zijn er 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in de voorgaande tien jaren. Voor een deel van de patiënten kan dat ernstig aflopen. Mogelijk is de kanker dan al uitgezaaid of moet er een zwaardere behandeling volgen. ,,Vooral bij patiënten met een ernstig type huidkanker kan dit echt ernstig zijn.’’