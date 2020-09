Bewoners worden bij corona-uitbraak in verpleeghuizen straks wekelijks getest

video Aantal besmettin­gen stabiel, minder doden en ziekenhuis­op­na­men

17:07 Het aantal mensen dat positief getest is op Covid-19 is de afgelopen week iets gestegen. Het waren er 3597, tegen 3588 een week eerder. Dat blijkt uit de nieuwe weekrapportage van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames is iets gedaald, net als het aantal mensen dat aan corona overleed.