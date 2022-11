Bewoners steken barbecue in huis aan als verwarming: ‘Schadelijk en heel gevaarlijk’

Reportage Boetes uitdelen? Boa Gina pakt het anders aan: ‘Dit werkt veel beter’

Boetes uitdelen? Dat is niet altijd de beste optie om mensen in het gareel te houden. Boa Gina de Kroon controleert of fietsen een werkende bel of verlichting hebben. Is dat niet zo, dan krijgt de fietser in plaats van een flinke prent juist een kortingsbon voor de fietsenmaker.

28 november