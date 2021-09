Bewoners smeken verhuurder om schoonmaakbeurt: ‘Geur dode buurman hangt al weken in trappenhuis’

iconische foto 'Wonderhuis­je' van Nederland­se dat vulkaan La Palma overleeft gaat de hele wereld over

24 september De zeldzame vulkaanuitbarsting op La Palma heeft de afgelopen dagen al honderden huizen verwoest, maar als door een wonder ontsnapte één huisje aan de kolkende lavastromen. Dit huisje, dat op het eiland al is omgedoopt tot ‘house of miracles’ (huis der wonderen), is door een Nederlandse vrouw ontworpen. ,,We begonnen allemaal te huilen toen ik de eigenaren vertelde dat hun geliefde huis intact was.”