Bewoners ondergelopen B&B Heerlen geschokt: ‘We kunnen helemaal niks meer’

Ze staan nog altijd na te trillen. Het echtpaar Reesink werd gisteren totaal overdonderd door de zware regenbuien. Hun bed en breakfast in de historische Oliemolen in Heerlen stond volledig blank door de wolkbreuk. ,,Het ging zo snel. Het tafeltje viel om, de tv viel eraf’’, vertelt Corriene. ,,We konden de deur niet meer openkrijgen door al het water dat er tegenaan stond. Het water stond ook heel hoog. Het was een groot zwembad’’, vult haar man aan.



Corriene klom op een vensterbank en zwaaide naar buiten voor hulp. ,,Toen heeft een meneer uit de buurt het raam opengedaan. Er kwam natuurlijk wel veel water binnen, maar ik kon er wel uit. En hij heeft me toen meegetrokken.’’



In paniek belde het stel hun dochter Pauline. ,,Ik zeg mam, jullie moeten eruit. Bel 112!’’, vertelt die. ,,Het was heel beangstigend.’’ Uiteindelijk kreeg ze via een oud-buurman een filmpje opgestuurd waarop ze zag dat haar ouders bevrijd waren en ‘het pand uitzwommen’. ,,Echt bizar.’’