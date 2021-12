Bewoners in slaap overrompeld bij woningoverval in Someren

Interview Broer van Peter R. de Vries: ‘Diep in zijn hart heeft hij gedacht dat het niet zou gebeuren’

Zijn broer Peter R. de Vries werd op 6 juli doodgeschoten in de Leidsebuurt. Wouter de Vries (62) over Peter zonder R en over samen opgroeien in een gezin waarin het debat altijd vlamde. Waarin je zelf je pad mocht kiezen, áls je maar voorop zou lopen. ,,Peter was een krankzinnig loyaal mens,’’ zegt hij in een exclusief interview.

24 december