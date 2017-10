Bewoners Huis ter Heide ‘de hele dag bezig’ met vermiste Anne

Achter een lint aan de Rembrandtlaan bij het Blookerpark staan twee buren te kijken hoe met matrassen onder grote metalen platen de bodem van de vijver in het park wordt leeggeschraapt.

Ze kregen een dag eerder allebei bezoek van de zoekploegen die de tuinen doorploegden. ,,Ik had natuurlijk zelf al een beetje rondgekeken, maar een agent keek ook echt middenín een conifeer. Daar zou ik dan weer niet aan gedacht hebben.’’

Ook zijn buurman heeft zijn eigen tuin al doorzocht voordat er een zoekploeg doorheen ging. Ze noemen hun naam liever niet. ,,Er zijn al zoveel mensen die er een mening over hebben of denken te weten wat er gebeurd is. Daar hou ik me liever buiten. Ik kan alleen zeggen dat dit van een omvang is die ongekend is en dat we blij moeten zijn dat we in Nederland wonen. Kijk eens hoeveel moeite er gedaan wordt voor een vermist persoon!’’

Overspoeld

Het dorp langs de provinciale weg tussen Amersfoort en Utrecht wordt sinds woensdag overspoeld door politie. Eerst werd daar bij het fietspad langs de oude spoorlijn de jas van Anne gevonden. Een dag later bleek de fiets van Anne (zo goed als zeker) in de vijver van het Blookerpark te liggen. En tenslotte werd ook nog de rugzak gevonden die ze waarschijnlijk bij zich had.



Sindsdien is het een komen en gaan van politiebusjes, ME-auto’s, baggerauto’s, kraanwagens, en vrijwilligers, mensen van het Rode Kruis, oud-militairen die de bossen doorzoeken. Als een lang lint staan ze op het fietspad van de Amersfoortseweg om na een kort geblaft commando van een agent met stokken de bossen, struiken en graslanden te doorkruisen.

Uitleg

Er wordt bij mensen aangebeld om de tuin te doorzoeken. Een jongetje van een jaar of acht kijkt zaterdagmorgen door het raam naar buiten en ziet allemaal mensen in uniform een speelgoedautootje dat hij waarschijnlijk in de zomer daar heeft achtergelaten, oprapen en bestuderen. Je hoort hem niet, maar je zíet hem aan zijn moeder vragen wat die mensen in onze tuin doen. Moeder kijkt wat hulpeloos om zich heen, zoekend naar een wijs antwoord.

Ook wie niet in Huis ter Heide woont of meezoekt, wordt volop geconfronteerd met de enorme zoekactie. Fietsers die passeren zeggen tegen elkaar: ‘oh kijk, daar wordt gezocht’. Of: ‘over dat pad moet ze gefietst hebben.’

Bewoners van het bijna 1.500 inwoners tellende dorp Huis ter Heide leven én zoeken mee. Niemand maakt er een punt van, dat privétuinen worden doorzocht, fietspaden afgezet en de ME en tientallen vrijwilligers de buurt doorkruisen.

Triest

Quote Het is heel triest. Maar ik vind het ook eng. Ik loop daar zo vaak Ans Biljouw De bewoners snappen het en vinden het prima. ,,We lopen hier elke zondag met de hond. Opeens letten we op alles, we kijken in elke sloot’’, zegt Hannie Woudenberg. ,,We zijn er de hele dag mee bezig.’’



Ans Biljouw (67) staat naast het voormalige vliegbasiscafé te kijken hoe de groep zoekers weer het bos in trekt. ,,Het is heel triest. Maar ik vind het ook eng. Ik loop daar zo vaak.’’



Ze heeft er totaal geen moeite mee dat haar dorp, overspoeld wordt voor de zoektocht. ,,Ze moeten er echt alles aan doen om haar zo snel mogelijk te vinden. We leven allemaal heel erg mee. Het maakt ook erg veel indruk.’’