Bewindslieden geschokt door tragisch ongeval Oss

,,Diep geraakt door het ontzettend verdrietige nieuws uit Oss waar 4 jonge kinderen om het leven zijn gekomen bij een afschuwelijk ongeluk. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe met dit zware verlies'', reageert premier Rutte op Twitter.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) krijgt een 'knoop in haar maag' door het nieuws over het dodelijke ongeluk op een overweg in Oss, zo laat ze via Twitter weten. Van Veldhoven, die onder meer over het spoor gaat, voegt eraan toe: ,,Uit de grond van mijn hart- heel erg veel sterkte aan alle betrokkenen.''



Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageerde via Twitter op het ongeval. ,,Hier staat je hart bij stil. Wat een verdriet. Veel sterkte voor alle betrokkenen'', schrijft ze.