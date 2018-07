Bewakers en gevangenen Vught en Ter Apel mogelijk blootgesteld aan chroom-6

VUGHT - De bewakers en gevangenen van de PI Vught en Ter Apel zijn mogelijk blootgesteld aan chroom-6. De stof zou zitten in uit het buitenland afkomstig geïmpregneerd hout. In afwachting van de uitkomsten van een onderzoek is het werk op de afdeling houtbewerking uit voorzorg stilgelegd.