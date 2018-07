Bevolkingsonderzoek naar darmkanker ligt stil door hitte

Die oproep doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zolang de temperaturen boven de 30 graden zijn, zijn de opgestuurde buisjes poep waardeloos.

,,De buisjes waarin de poep moet worden opgestuurd, bevatten enzymen die vaststellen of er bloed in de ontlasting zit, een indicatie op darmkanker,’’ zegt Coen Berends van het RIVM. ,,Die werken minder goed wanneer de temperatuur boven de 30 graden komt. We verzoeken mensen dan ook de test nog niet te gebruiken en te wachten tot het weer wat koeler is. Dat kan makkelijk, want de test hoeft echt niet direct te worden ingestuurd. Kijk even naar de houdbaarheidsdatum van de buisjes.’’

Hittegolf

De test moet voor gebruik in de koelkast worden bewaard bij deze temperaturen. Zolang het maar niet kouder is dan 2 graden, want dan werkt de test ook minder goed. Als de hittegolf straks voorbij is, kan de test alsnog worden gedaan. Doe wat poep in de buisjes en stop ze in de retourenvelop. Wel liefst op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zegt Berends. ,,Zo is de kans het kleinst dat de buisjes onnodig lang in een te warme brievenbus of op het postsorteercentrum blijven liggen.’’