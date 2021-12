Betsie en Wim vieren kerst in de camper: ‘Thuis zit je ook maar tegen elkaar aan te kijken’

De camperplaats ligt in een mooi gebied. Om er te komen moet je een beekje over met behulp van een houten bruggetje, hagen staan links en rechts van de weg en leiden je over eeuwenoude Twentse essen. En dan is daar opeens camperplaats Skop’nboer, in Overdinkel. Er staan zes campers, strak in het gelid opgesteld. Zo ook die van Betsy en Wim. Betsy zwaait de deur open en zegt dat ik maar snel binnen moet komen, want binnen is het warm.