Bets heeft spierziekte, maar gaat iedere dag roeien: ‘Als je thuis zit, worden je spieren niet beter’

Update Werkstraf geëist tegen oud-profwiel­ren­ner Pieter Weening voor mishande­ling tijdens kerst

Pieter Weening, oud-profwielrenner en etappewinnaar in de Tour de France, stond vandaag in Leeuwarden voor de politierechter wegens mishandeling. Hij raakte tijdens kerstmis 2021 in gevecht met de broer van zijn vriendin (die inmiddels zijn ex is). Weening hoorde 120 uur werkstraf tegen zich eisen, terwijl hij die avond zelf zijn kaak brak.

25 november