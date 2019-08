Beter zomerweer dient zich aan, maar wel pas eind augustus

Verdachte die neefje (8) mishandel­de en dit live op Facebook streamde vandaag voor de rechter

7:39 Een 27-jarige man die in de nacht van 3 op 4 augustus in een huis in het centrum van Leiden werd opgepakt op verdenking van de mishandeling van een 8-jarige jongen, verschijnt vanmiddag voor de snelrechter in Den Haag. Beelden van de mishandelingen waren live te zien in een Facebookgroep. De verdachte, Bilal B., is de neef van het jongetje.