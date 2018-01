Bestuursleden Satudarah blijven voorlopig in cel

No Sur­ren­der-cap­tain Denis drie jaar de cel in

16:35 Corin Denis (38), captain van motorclub No Surrender, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat is minder dan de vier jaar celstraf die het Openbaar Ministerie vijf weken geleden eiste.