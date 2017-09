Bestuursbeurs Vindicat gestopt na wangedrag in restaurant

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen weigeren dit schooljaar bestuursbeurzen te verstrekken aan bestuursleden van de in opspraak geraakte studentenvereniging Vindicat. Recent wangedrag bij restaurant Sushi Mall in Groningen is de druppel die de emmer deed overlopen.

De instellingen hebben schoon genoeg van een reeks incidenten bij de studentenvereniging. Eerder kwamen de studenten in opspraak door een zware mishandeling, vrouwonvriendelijke lijsten en een seksistische verkiezing. Het onderzoek naar het laatste incident is nog niet eens klaar, maar de onderwijsinstellingen stellen zich meteen ferm op. ,,Duidelijk is dat de gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging volgens de accreditatie'', aldus de instellingen in een reactie.

Voorwaardelijk

Aan het einde van het studiejaar wordt gekeken of de huidige bestuursleden van Vindicat alsnog aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming, maar wel op de nadrukkelijke voorwaarde dat er geen nieuwe incidenten meer volgen.

De zogenaamde bestuursbeurs vormt een financiële steun in de rug en is in het leven geroepen voor studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie of het beoefenen van topsport.