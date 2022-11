Bestuurder die Kaylee met 132 km/u doodreed en met telefoon bezig was moet 3 jaar achter tralies

Mantelzor­gers in het zonnetje gezet met stroopwa­fels die over de datum zijn: ‘Geef dan helemaal niks!’

Een stroopwafel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ellen van Agteren uit Oud-Beijerland is niet te spreken over het cadeautje dat zij van de gemeente kreeg omdat ze voor iemand zorgt. Onder mantelzorgers op het hele eiland klinkt gemor over het dit jaar wel héél karige pluimpje.

17 november