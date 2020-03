Bestrijding virus gaat nieuwe fase in: Nederlanders moeten thuiswerken, evenementen geschrapt

videoNederlanders moeten afstand nemen om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Werknemers moet zoveel mogelijk thuiswerken, bijeenkomsten met veel mensen zijn taboe, wie verkouden is, moet thuisblijven. Grote (sport)evenementen worden afgelast. Met ongekend ingrijpende maatregelen probeert het kabinet de virusgevolgen te beperken. Scholen blijven open. ‘Nederland is een patiënt die behandeld moet worden'.

De bestrijding van het coronavirus gaat een nieuwe fase in met deze maatregelen die per direct ingaan. Mensen met milde luchtwegklachten - als snotneus, hoesten en keelpijn - en/of koorts wordt geadviseerd thuis te blijven. Grote evenementen (met meer dan 100 bezoekers) worden geschrapt, ook grotere concertzalen, sportclubs en musea moeten dicht. Ouderen en kwetsbare Nederlanders moeten het openbaar vervoer liefst mijden. Dat meldden premier Mark Rutte, minister Bruno Bruins en RIVM-directeur Jaap van Dissel zojuist tijdens een persconferentie in Den Haag.

Deze ‘pauzestand’ van het sociale leven is nodig nu de snelle stijging van het aantal ziektegevallen doorzet. Nederland telt inmiddels 614 patiënten bij wie het virus is vastgesteld (111 meer dan gisteren), vijf mensen zijn overleden. Van 123 gevallen kan niet herleid worden waar of door wie ze besmet zijn, daardoor is indamming uiterst moeizaam. ,,We zien nieuwe gevallen die niet tot de bron te herleiden zijn”, zei Rutte. ,,Nederland is een patiënt die behandeld moet worden, we moeten kijken hoe ‘de patiënt’ reageert op de medicijnen die je toedient.”

,,Er zijn nog meer ziektegevallen naar de ziekenhuizen gekomen”, vulde Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, aan. ,,De situatie is mogelijk aan het kantelen. We hebben niet meer precies grip op de infecties en de bron.”

Scholen blijven- ondanks de oproep van schoolleiders om dicht te gaan - voorlopig wel open, omdat daar ‘weinig besmettingen zijn’, zei Rutte, ook zou het stilleggen van het onderwijs nu te ‘grote maatschappelijke gevolgen’ hebben, omdat veel ouders dan niet kunnen werken. Maar kinderen die verkouden zijn of andere klachten hebben, moeten wel thuis blijven. Rutte: ,,Ik doe een beroep op alle juffen en meesters: ik snap dat u bezorgd bent, maar ik hoop dat u begrip hebt. Dit is echt de verstandigste maatregel nu." Volgens Rutte kiest ‘ieder land zijn eigen maatregelen'. Vooralsnog gelden er geen algemene reisrestricties en gaat het land niet ‘op slot’, zei Rutte. ,,Maar daar kijken we wel naar, u hoort het als we daarover iets kwijt willen.”

Snel na de persconferentie kondigden musea en sportkoepels aan voorlopig dicht te gaan en competities stil te leggen: zo gaan het Amsterdamse Rijksmuseum en het Van Gogh Museum tot eind maart dicht, de KNVB heeft alle (amateur)voetbal afgelast.

De autoriteiten probeerden de uitbraak in Nederland eerst ‘klein’ te houden met gerichte regionale maatregelen. Sinds maandag kwam daarbovenop nog het landelijke advies om geen handen meer te geven. Daarna ging het snel slechter, riep de WHO het virus uit tot pandemie, voerde Trump een inreisverbod voor Europeanen in en schrapten veel organisaties en sportclubs tal van evenementen zelf alvast.

Ook nam de kritiek op het coronabeleid onder experts toe: om overbelasting van het zorgstelsel en ‘Italiaanse toestanden’ te voorkomen, zijn forsere maatregelen nodig, vertelden deze deskundigen: ,,Schort overal tijdelijk de publieke bijeenkomsten op, beperk het aantal sociale contacten en werk zoveel mogelijk thuis,” adviseerde Niel Hens, epidemioloog aan de Universiteit van Hasselt, vanochtend nog.

