Bestelling McDonald’s deze week al duurder door plastictoeslag: ‘Grootste operatie ooit in Nederland’

,,Voor ons is dit de grootste operationele uitdaging sinds we in Nederland gevestigd zijn”, stelt woordvoerder Dolly van den Akker van McDonald’s. Kassa- en ict-systemen moeten worden aangepast, medewerkers opgeleid en er moesten afspraken komen voor het uitwisselen van statiegeldbekers tussen de verschillende franchisevestigingen.

Dat kan allemaal niet klokslag middernacht op vrijdagavond doorgevoerd worden, stelt het bedrijf. Daarom is maandag al begonnen, zodat ze door de week met wat meer rust konden oefenen. Dit tot onbegrip van sommige klanten. Zo klaagt een bezoeker van de Mac in Geleen dat hij 60 cent duurder uit is op een bestelling van 15,05 euro. ‘Is dat niet pas per 1 juli verplicht?’ ‘Je wordt genaaid’, stelt iemand in een reactie.

Het aantal klachten valt volgens McDonald’s mee: zo'n 30 tot 35 per dag, aldus de woordvoerder. Deze mensen blijken überhaupt niet te weten van de verplichte toeslag of weten niet dat er ook een plastic laagje in het kartonnen bakje van de McFlurry zit. ,,Geef me dan ook die plastic lepel terug’’, stelt een gefrustreerde Tiktokker. Maar dat gaat niet gebeuren; die is al twee jaar verboden.

Op zoek naar alternatieven

Vanaf zaterdag komt daar een nieuwe maatregel bij. Wie plastic wegwerpverpakkingen verkoopt, moet daar een toeslag over rekenen. Dat moet bedrijven dwingen hun producten sneller te verduurzamen. Als er dan weer een zak vol bakjes van de McDrive uit een autoraam wordt gegooid, is karton in elk geval sneller afbreekbaar dan kunststof.

Voor een wegwerpbakje - ook van een maaltijdsalade van de supermarkt - betalen klanten 25 of 50 cent extra, afhankelijk van de grootte, zo luidt het advies van de overheid. Voor een bakje met voorverpakte groente, fruit en noten is het advies 5 eurocent. De bedoeling is dat ondernemers daardoor versneld op zoek gaan naar alternatieven. De Mac is dat in elk geval van plan voor de slabakken: die moeten komende september worden vervangen door karton.

Wie wil, kan sinds deze week in plaats van een toeslag kiezen voor een statiegeldbeker van McDonald's. Lever je die in, dan krijg je je euro borg terug. Maar, zo zien ze in Duitsland - waar ze 2 euro kosten - in 70 procent van de gevallen komen ze niet terug. En ook in Frankrijk zijn stevige bakjes populair als collector’s item.

In ons land zijn ze in alle vestigingen in te leveren. Maar het bedrijf is er niet van overtuigd dat deze huidige manier milieuvriendelijker is. ,,Er zit meer plastic in dan in een gewone beker, en het afwassen kost veel warm water.” Liever zou de fastfoodketen gebruikte plastic bekers weer laten omsmelten tot nieuwe bekers, zodat er niet steeds nieuwe grondstoffen nodig zijn. Maar het bedrijf wordt daarbij gehinderd door strenge voedselregelgeving, aldus Van den Akker.

Universeel systeem

Het liefst ziet McDonald's een universeel statiegeldsysteem met bekers die overal zijn in te leveren, zoals bij plastic flessen. De overheid gaat dit voorlopig niet faciliteren. Dat is aan de markt, zegt Vincent Balk van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. ,,Gaat Starbucks die beker ook accepteren? Die vraag moet in de praktijk beantwoord worden.”

Hij verwacht dat de nieuwe wet de overgang naar herbruikbaar servies versnelt. ,,Mensen vinden veranderingen vaak lastig, omdat ze moeite en energie kosten. Maar iedereen wil ook helpen om de wereld schoner en duurzamer te maken. Deze maatregelen vergroten de bewustwording en daarmee ook het draagvlak voor duurzame verpakkingen. Het is niet erg als dat soms even kraakt en piept.”

Volledig scherm In Frankrijk wordt al een halfjaar herbruikbaar plastic gebruikt bij McDonald’s. © AFP

Daarnaast mogen bedrijven de extra heffing grotendeels zelf houden. McDonald’s zegt het geld te gebruiken om bijvoorbeeld de extra kosten voor het afwassen van statiegeldbekers met warm water te bekostigen. Nu gebeurt dat nog in de restaurants zelf, maar als herbruikbare bekers vanaf 1 januari in het restaurant verboden worden en er dus veel meer statiegeldbekers gebruikt worden, wordt dat extern gedaan.

Of en hoeveel winst er gemaakt wordt met de nieuwe regels, wil het bedrijf niet zeggen. ,,We durven nog niets te zeggen over de impact op de omzet. Maar we vrezen er niet voor’’, aldus Van den Akker.

