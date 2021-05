Bestelbus rijdt van brug in Veghel, voorruit doorboord door ijzeren staaf

Syrische vluchte­ling, in beeld voor oorlogsmis­da­den, verdwijnt plotseling

9:28 Een Syrische vluchteling die in beeld was vanwege oorlogsmisdaden is uit handen van de Nederlandse politie gebleven door plotseling te verdwijnen. Mogelijk wist de man dat de opsporingsdiensten hem in de gaten hielden en vluchtte hij daarom terug naar Syrië.