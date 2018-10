Besparing leidt tot energiebewust gedrag, milieu minder belangrijk

Deurwaar­der geeft in beslag genomen hond Nero terug aan baasje

24 oktober Harry van der Schoot (56) uit Nieuw Bergen is de koning te rijk. Hij krijgt zijn hond Nero terug, die eerder door een deurwaarder in de beslag is genomen. ,,Ik mag hem vandaag ophalen in Overloon”, zegt de vuilnisman, terwijl hij bezig is aan zijn route.