Besmettingsrisico bij testevenementen ongeveer net zo groot als thuis

LIVE | Meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen; 400.000 prikafspra­ken bij GGD

15:09 Zaterdag is een recordaantal van 400.000 afspraken voor een coronavaccinatie gemaakt, meldt GGD GHOR Nederland. Ook stijgt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen voor het eerst in dagen weer. Een deel van het kabinet komt vandaag in het Catshuis bijeen om te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen er versoepelingen op tafel, maar vanuit het Outbreak Management Team (OMT) klinken zorgen dat die te vroeg komen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.