Beschuldigde Iraanse oppositiegroep uit Den Haag: 'Wij pleegden aanslag niet'

De Iraanse oppositiegroep ASMLA, onder meer gevestigd in Den Haag, ontkent de bloedige aanslag gisteren in de Iraanse stad Ahvaz te hebben gepleegd. Iran houdt de groep wel verantwoordelijk en heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen.

De aanslag werd gisteren gepleegd tijdens een militaire parade in de stad Ahvaz, er kwamen zeker 25 mensen om, ruim vijftig mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zouden ook leden zijn van de elite-eenheid Iraanse Republikeinse Garde.

De aanslag werd dezelfde dag nog geclaimd door twee organisaties: terreurgroep IS en afscheidingsorganisatie ASMLA. Beide organisaties leverden geen bewijs voor de aanslag. ASMLA ontkende vanochtend weer verantwoordelijk te zijn. ,,De claim van de aanslag op de Iraanse bezettingsmacht is gemaakt door een kleine groepering die zegt onder ASMLA te vallen, dat is echter niet zo. Die groepering is al in 2015 uit onze organisatie gezet", schrijft ASMLA in een verklaring die is verspreid vanuit Den Haag.

De Iraanse regering denkt niet dat IS achter de aanslag zit, maar wijst naar groepen 'die worden gesteund door regionale machten', daarmee verwijst ze waarschijnlijk naar aartsvijand Saudi-Arabië. Daarnaast heeft Iran enkele Europese ambassadeurs, waaronder de Nederlandse, op het matje geroepen. ,,Het is niet acceptabel dat deze groepen niet door de Europese Unie gekwalificeerd worden als terroristische organisaties, omdat ze geen terroristische aanslag hebben uitgevoerd in Europa", citeerde staatspersbureau INRA woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Bahram Qasemi.

Moord in Den Haag

ASMLA (Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van Ahvaz) vecht voor de onafhankelijkheid van de regio Ahvaz, waarin veel Arabische Iraniërs wonen. De groepering pleegde de afgelopen decennia meerdere aanslagen in Iran, onder meer op oliepijpleidingen. Veel leiders wonen in het buitenland. Onder hen was Ahmad Nissi, die sinds 2006 met zijn gezin in Nederland woonde. Eind vorig jaar werd hij voor zijn woning in Den Haag geliquideerd. Het politieonderzoek naar die moord loopt nog, nabestaanden stellen dat de Iraanse regering verantwoordelijk is voor zijn dood.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere Iraanse oppositieleiders in Europa geliquideerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, beschuldigde Iran er onlangs van daar de hand in te hebben. Volgens Pompeo gaf de Republikeinse Garde opdracht tot die 'moordoperaties'. Bij de aanslag van vandaag zouden ook meerdere leden van die Garde zijn omgekomen.

De Nederlandse regering heeft nog niet gereageerd op de Iraanse beschuldigingen. Nederland zette deze zomer wel twee Iraanse diplomaten uit, dat zou mogelijk te maken hebben gehad met de moord op Nissi.