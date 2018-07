Beschonken man springt op buik van zijn zwangere vrouw

Video Jagen op 'suikerooms' en pooiers van gedwongen prostitu­tie

Ze zijn doodsbang of gehersenspoeld: slachtoffers van mensenhandel ontkennen vaak dat ze slachtoffer zijn. Aan speciale rechercheurs van het team Mensenhandel in Brabant de taak om daar doorheen te prikken in hun zoektocht naar de nietsontziende pooiers.