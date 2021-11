Bertus (77) en Ria (74) leven al weken noodgedwongen in het ziekenhuis, want er is geen plek in verzorgingshuis

UPDATE/VIDEO Explosie in Rotterdam-West mogelijk veroor­zaakt door insecten­spray: ‘Kozijn vloog over mijn hoofd’

In een woning aan de Hooidrift in Rotterdam-West heeft woensdagnacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte een persoon gewond. De schade is groot. Zeker vijftig omwonenden konden tijdelijk hun woning niet in. Ze werden opgevangen in een RET-bus. De straat is afgezet voor verkeer, omdat een buitengevel nog instabiel lijkt. Vijf bewoners kunnen daardoor nog altijd niet hun woning in.

4 november