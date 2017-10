Berover van 90-jarige vrouw 'haalde beide oorbellen uit haar oor'

Volgens dochter Alie is haar moeder behoorlijk in de war. ,,Maar het is een sterke vrouw, ze heeft zeven kinderen opgevoed en dus wel het een en ander meegemaakt in haar leven. Ik denk dat ze besloot geen verzet te bieden om het niet erger te maken. Want pas nadat die vent weg was heeft ze het alarm dat om haar nek hangt ingedrukt. Ze heeft het gewoon laten gebeuren en zei later dat ze totaal geen angst heeft gehad.’’



Wat de dader heeft buitgemaakt, heeft grote emotionele waarde. ,,De gouden ketting en een ring waren van haar moeder, de armband erfde ze van haar overleden zusje. Ook haar trouwring heeft hij meegenomen. Maar ik heb het idee dat ze het zich allemaal nog niet goed realiseert, dat het nog niet tot haar is doorgedrongen. Ze zei zondag wel toen ze zich aankleedde om naar de kerk te gaan dat ze het naar vond dat ze nu geen ketting meer had om te dragen.’’