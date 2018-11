Beroering in Drenthe: mensen willen zelf graven naar Willeke Dost

De wetenschap dat ergens in een weiland in Koekange mogelijk resten van de in 1992 verdwenen Willeke Dost liggen, maakt veel los in Drenthe. Twee mannen hebben de politie een ultimatum gesteld: als jullie voor vrijdag niet gaan zoeken, doen we het zelf.

Dat meldt RTV Drenthe. Onlangs werd bekend dat de politie ruim een jaar geleden een rapport ontving van stichting Signi Zoekhonden. Daarin wordt gemeld dat onderzoek met drie honden én een radar uitwees dat er een concrete plek is waar mogelijk menselijke resten liggen, anderhalf tot twee meder onder het grondoppervlak. De politie besloot niets te doen met de informatie.

Dat is tegen het zere been van twee mannen die zich al jaren inzetten voor de zoektocht naar Willeke, die 15 was toen ze verdween. Jan Huzen en Ab Bruintjes willen zelf de schop in de grond steken. ,,We hebben goede aanwijzingen dat ze hier kan liggen. Die honden zijn er speciaal op getraind, en hier zijn ze toch aangeslagen, dat zou heel goed door een lijklucht kunnen zijn.”

Eigenlijk vinden ze graven een taak voor jusitie en politie. Maar daar gaan ze niet eindeloos op wachten. ,,Als ze dat niet doen zullen we ons ons hele leven lang afvragen waarom we hier niet hebben gezocht”, zegt Bruintjes tegen de regionale omroep. Daarom geven ze de politie nog tot vrijdag de tijd.

Quote Die honden zijn er speciaal op getraind, en hier zijn ze toch aangesla­gen Ab Bruintjes

Openbaar terrein

Ook Signi wilde het liefst zelf al gaan graven toen de honden aansloegen. Het probleem is echter dat het geen openbaar terrein is. De plek ligt 150 meter achter de boerderij in Koekange waar Willeke als pleegkind woonde. Signi besloot de informatie over de concrete plek niet naar buiten te brengen, ook niet toen de politie besloot om niks met het verhaal te doen.

Nu is het toch uitgelekt en dat zorgt voor onrust. Een politiewoordvoerder stelt tegenover deze site dat de zaak ‘heel gevoelig ligt’. ,,Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is, en het houdt heel veel mensen bezig.”

Wat de politie gaat doen met het dreigement van de betrokkenen om zelf te gaan graven, kan hij nog niet zeggen. ,,Daar gaan we morgen naar kijken. Je mag aannemen dat er vorig jaar naar is gekeken. Maar nu is de informatie plotsklaps publiek geworden. We moeten kijken wat we daarmee doen.”

Er is al eerder gezocht achter de boerderij, maar volgens Huzen en Bruintjes niet op de plek die door Signi is aangewezen.