Beroepschauffeur Bart veroorzaakte dodelijk ongeluk: ‘Wat heb ik gedaan? Ik heb iemand vermoord!’

Het fatale ongeluk was op 30 september 2016. Beroepschauffeur Bart* was op weg van Sneek naar Emmeloord. Het zou de laatste klus zijn voor het weekend begon. Met een groep vrienden zouden hij en zijn vriendin die avond barbecueën. De zon scheen, het was warm en hoewel Bart lang had moeten wachten op de vracht in Sneek, zou hij die dag op tijd thuis zijn voor het etentje.