Beperkingen Jos Brech opgeheven, advocaat mag praten

Dat betekent dat Roethof nu wel mag praten over de opstelling van Jos Brech, de man die enkele weken geleden werd opgepakt als hoofdverdachte rond de twintig jaar geleden dood gevonden Limburgse jongen Nicky Verstappen. Brech kwam in beeld na een grootscheeps DNA-onderzoek rond de nooit opgeloste mysterieuze dood van de 11-jarige Nicky.

Praatprogramma's

Brech werd opgepakt in Spanje en meteen in beperking gezet nadat hij naar Nederland was overgebracht . Dat betekende onder meer dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat die niks mag zeggen. Roethof klaagde al eerder dat Peter R. de Vries namens de familie Verstappen in alle praatprogramma's zijn mening mag geven, terwijl Roethof niks namens Brech mag zeggen. Dat mag nu wel.

Voorbereiden

,,Ik ga in deze zaak eerst kijken naar aanvullende stukken van het Openbaar Ministerie,'' appt Roethof, die nu in een zitting zit. ,,Daarna ga ik met mijn cliënt spreken. Daarna ga ik de zitting van donderdag gedegen voorbereiden, en daar en op die plek (bij de rechtbank) zal ik mijn argumenten in deze zaak naar voren brengen. Daarna kijk ik graag of er ruimte is om inderdaad nader op een en ander in te gaan.''