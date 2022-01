Bennie (37) kreeg twee ton voor kankeronderzoek: ‘Als het slaagt, is het een grote stap’

Louk deelt elke dag een foto van verstren­gel­de handen met zoon (18) in coma en hoopt op wonder

Het leven van Louk Staals uit Erp veranderde half december in een nachtmerrie. Zijn 18-jarige zoon Leandro kreeg een ernstig auto ongeluk en ligt sindsdien in coma. De artsen zeggen dat alleen een wonder hem nog kan redden. Via Twitter deelt de gebroken vader uit Erp zijn gevoelens.

26 januari